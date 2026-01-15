Presidente de RN lamentó decisión del Partido Nacional Libertario de no sumarse al Gobierno de Kast

El presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, abordó a la decisión del Partido Nacional Libertario (PNL) de no formar parte del próximo Gobierno de José Antonio Kast.

En conversación con radio Duna, el senador lamentó "la declaración, pero a la vez siempre en política existe una segunda, tercera y cuarta opción de conversar y revisar por qué se llegó a este punto".

Asimismo, planteó que "ojalá el Presidente Kast pueda encontrarle una vuelta a que todos los partidos que lo apoyamos en segunda vuelta podamos ser parte del Gobierno".

Respecto a la conformación del gabinete, Galilea insistió en la necesidad de una coordinación amplia entre el Ejecutivo y el Legislativo. “Lo que nosotros siempre planteamos es que en la acción política, mientras más cómplices se sientan todos, en el legislativo y en el ejecutivo, mejor andan las cosas”, precisó.

El timonel de RN planteó que el futuro equipo de Gobierno "tiene que tener densidad pública y densidad política (…) y creo que está pensando en un razonable equilibrio entre esto".

En cuanto a un eventual rol del senador José García Ruminot en el gabinete, Galilea expresó que "si eso llega a concretarse, sería una muy buena decisión. Es difícil imaginar la trayectoria y calidad humana de una persona como él".

PURANOTICIA