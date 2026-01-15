Click acá para ir directamente al contenido
Presidente de RN lamentó decisión del Partido Nacional Libertario de no sumarse al Gobierno de Kast

Rodrigo Galilea planteó que ojalá el Presidente electo "pueda encontrarle una vuelta a que todos los partidos que lo apoyamos en segunda vuelta podamos ser parte del Gobierno".

Jueves 15 de enero de 2026 15:49
El presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, abordó a la decisión del Partido Nacional Libertario (PNL) de no formar parte del próximo Gobierno de José Antonio Kast.

En conversación con radio Duna, el senador lamentó "la declaración, pero a la vez siempre en política existe una segunda, tercera y cuarta opción de conversar y revisar por qué se llegó a este punto".

Asimismo, planteó que "ojalá el Presidente Kast pueda encontrarle una vuelta a que todos los partidos que lo apoyamos en segunda vuelta podamos ser parte del Gobierno".

Respecto a la conformación del gabinete, Galilea insistió en la necesidad de una coordinación amplia entre el Ejecutivo y el Legislativo. “Lo que nosotros siempre planteamos es que en la acción política, mientras más cómplices se sientan todos, en el legislativo y en el ejecutivo, mejor andan las cosas”, precisó.

El timonel de RN planteó que el futuro equipo de Gobierno "tiene que tener densidad pública y densidad política (…) y creo que está pensando en un razonable equilibrio entre esto".

En cuanto a un eventual rol del senador José García Ruminot en el gabinete, Galilea expresó que "si eso llega a concretarse, sería una muy buena decisión. Es difícil imaginar la trayectoria y calidad humana de una persona como él".

