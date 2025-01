Presidente de RN dice tras rechazo de Republicanos a la reforma previsional que "se darán cuenta que su decisión va a envejecer mal"

El presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, se refirió a la aprobación de la reforma de pensiones y al rechazo del proyecto por parte del Partido Republicano.

En conversación con T13 Radio, el senador manifestó que “en Renovación Nacional, consideramos que el día de ayer es un gran día para el país, no hay dos lecturas en este tema”.

“La decisión política total fue apoyar en el trabajo de esta reforma previsional hace dos años atrás, para lo que ocurrió ayer pudiera ser finalmente concretado”, añadió.

En esta línea, el timonel de RN destacó que “se lograron dos cosas extremadamente importantes para el país. En primer lugar, una reforma previsional que está bien pensada, que es sustentable, que le responde a los jubilados de hoy y le responderá a los jubilados de mañana”.

“Por otro lado, desde un punto de vista más simbólico y político (…) prácticamente todos los partidos, creo que solo se marginaron los republicanos y los social cristianos, todos los demás partidos logramos conversar, consensuar y llegar a una reforma de esta importancia, habla bien del país”, indicó.

En cuanto a las declaraciones del republicano José Antonio Kast, sobre su intención de derogar ciertos elementos de la ley, en caso de llegar a ser Gobierno, Galilea dijo no tener “ninguna duda que el Partido Republicano se va a ir dando cuenta que su decisión va a envejecer mal (...) anunciaron todo tipo de catástrofes si es que se aprobaba esta reforma previsional”.

“El gran error de algunos partidos, y algunas personas, fue intentar presidencializar la reforma previsional y no mirarla en su mérito”, subrayó.

Sobre la carta enviada al Presidente Gabriel Boric por parte de inversores de AFP de Estados Unidos, el senador expresó que “me parece nuevamente equívocos los planteamientos (...) omiten que el que no quiera cambiarse tiene toda la libertad para no hacerlo, también las AFP tienen toda la libertad para retener a sus propios clientes”.

“Nadie está limitando nada, si es que un cliente se fue y no le gustó la AFP nueva, no hay ninguna restricción para que pueda volver a la antigua o se pueda volver a lo que más le convenga”, acotó.

PURANOTICIA