Presidente de RN defiende propuesta constitucional: "Tiene todos los elementos para ser aprobada"

El presidente de Renovación Nacional, senador Rodrigo Galilea, aseguró que el texto de nueva Carta Magna es “razonable” y que tiene “todos los elementos necesarios” para ser aprobado en el plebiscito del próximo 17 de diciembre.

“Por lo menos me parece que es un texto perfectamente razonable en sus contenidos”, declaró el parlamentario en entrevista con Radio Infinita, y agregó que “a las constituciones no se les puede pedir lo que no son”.

También afirmó que “todo lo que son las reglas del juego de un país democrático, la separación de poderes, cómo interactúan entre ellos, qué organismos van a ser autónomos, qué libertades, derechos y obligaciones están particularmente protegidas en la Constitución, cuáles son las materias de ley, cómo se hace una ley, yo creo que estamos frente a una Constitución que es razonable”.

“Creo que es un avance respecto de la que actualmente tenemos, y, por tanto, en principio, yo creo que tiene todos los elementos necesarios para que la ciudadanía se sienta tranquila aprobando”, añadió.

Además, expresó que “en la medida que se logren comunicar los aspectos positivos a la ciudadanía, la sensación de que esto debiera ser aprobado debería ir tomando fuerza”.

Según Galilea, “esto va más allá de posturas políticas”, y al triunfar la opción A favor, “el país lograría cerrar el capítulo constitucional de una vez por todas”.

PURANOTICIA