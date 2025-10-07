Presidente de RN calificó el apoyo del gobernador de Arica a Kast como "un caso particularmente inexplicable"

El presidente de Renovación Nacional (RN), Rodrigo Galilea, cuestionó duramente el respaldo del gobernador de Arica, Diego Paco, a la candidatura presidencial de José Antonio Kast.

En entrevista con Radio Duna, el senador calificó el gesto como “un caso particularmente inexplicable”. Recordó que el Partido Republicano no apoyó la candidatura de Paco cuando se definían los cupos regionales: “De hecho, José Antonio Kast, los republicanos, no querían que él fuera el gobernador de la región de Arica”.

“No solamente cuando se estaban negociando (los cupos). Le pusieron competencia, fueron a hacer campaña por una de las personas que competía con Diego Paco”, añadió.

El timonel de RN también expresó su desconcierto ante la falta de explicaciones convincentes por parte del gobernador: “No me ha dado a mí una respuesta verdaderamente satisfactoria. Siempre me dice que su lealtad estará con Renovación Nacional, bueno, es una curiosa manera de hacer las cosas”.

CRÍTICAS A LA CAPTACIÓN PARTIDARIA

Galilea extendió sus cuestionamientos a la forma en que algunas campañas presidenciales buscan sumar apoyos desde otras colectividades: “A mí no me interesa que campañas presidenciales se radiquen o empiecen simplemente a buscar éxitos en levantarle eventuales personas a uno u otro candidato. Eso me parece que no tiene ningún sentido, es no mirar la profundidad del desafío que tenemos, hay que ir a conquistar votos afuera”.

El senador rechazó la lógica de exhibir respaldos internos como trofeos políticos: “Yo sería un mezquino si es que me dedicara simplemente a mostrarle a la prensa 'si mira, me conseguí alguien del partido teóricamente cercano a quien me está apoyando, no'. Aquí lo que hay que ir a buscar es a la ciudadanía en su conjunto”.

RESPUESTA A RUTH HURTADO

El legislador también respondió a las declaraciones de Ruth Hurtado, secretaria general del Partido Republicano, quien afirmó que han sostenido conversaciones con figuras de Demócratas para sumar apoyos a Kast. Galilea reiteró su rechazo a esa lógica: “Si tú lo miras con perspectiva, no tiene ningún sentido, sería una campaña absolutamente mezquina, encerrada entre nosotros mismos. Hay que ir a buscar el voto ciudadano”.

Finalmente, expresó su preocupación por el enfoque de ciertas campañas: “No sé si es falta de elenco, no sé si es mirar las cosas de muy corto plazo, no sé si es simplemente concentrar las campañas en generar molestias en otros partidos, en vez de ir a buscar el voto ciudadano, no sé qué es lo que está detrás de eso, pero encuentro que finalmente es una campaña muy corta de miras, que no ofrece nada verdaderamente interesante”.

PURANOTICIA