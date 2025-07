Presidente de RN asegura que Evelyn Matthei "está como tuna, con muchas ganas, con mucho temperamento"

El presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, se refirió a lo que calificó como “campaña sucia” del Partido Republicano contra Evelyn Matthei y aseguró que sigue esperando un mea culpa del partido de José Antonio Kast.

En conversación con radio Pauta, el senador señaló que “uno espera que los partidos hagan una declaración formal de que estas cosas son inaceptables”.

Complementó que, "la guinda de la torta fue cuando el candidato del Partido Republicano decía ‘nosotros jamás vamos a validar algo así’, pero sale el candidato republicano a diputado en Valdivia y dice en realidad me equivoqué, no es alzheimer, es locura temporal. Esto no da ni para risa, ni para nada, es estar pensando demasiado mal las cosas".

El parlamentario también abordó los rumores sobre la salud de Matthei y su supuesta bajada de la carrera presidencial. “Está como tuna, con muchas ganas, con mucho temperamento”, afirmó tajante.

Agregó que “me carga esa pregunta. Jamás ha estado en la mente de nadie bajarse. Ella está con ganas y fuerza y todos los partidos que la apoyamos, confiamos en que podremos hacer sentir que Chile no puede seguir dividido entre dos polos”.

Respecto a la baja de la exalcaldesa de Providencia en las encuestas, el senador destacó una nueva etapa en la campaña: “Nosotros tenemos procesos de adaptación (...) de mejora continua, pero la mejora continua es súper importante, en que uno va reflexionando y piensa cómo efectivamente transmitir mejor el mensaje en las circunstancias que va viviendo el país”, precisó.

Añadió que Matthei “tiene un lugar en el corazón de los chilenos (…) y eso debe estar bien acompañado por el relato y la consistencia para que la gente vea lo que siempre ha visto en ella: esa mujer con capacidad, con trayectoria, con carácter y que tiene la visión de futuro para que Chile salga de este entrampamiento”.

A su juicio, la irrupción de Jeannette Jara generó una “polarización fuerte” por provenir del Partido Comunista, pero confía en que pronto comenzará “un proceso mucho más reflexivo de lo que le conviene al país mirando al futuro”.

