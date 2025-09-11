Presidente de RN asegura que Evelyn Matthei "destacó por sobre todos los demás" en el debate

El presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, realizó un positivo balance del desempeño de su candidata presidencial, Evelyn Matthei.

“Desde el punto de vista de contenidos, de cómo plantearse frente a los demás, yo creo que Evelyn Matthei marcó una diferencia y que tiene que ver con lo que ella transmite, que, es decir, mira, yo no me voy a agarrar a peleas chicas, ni en este debate, ni en nada”, aseguró en radio Duna.

El timonel de RN señaló que la candidata “destacó sobre todos los demás, llegó estupenda al debate y se mostró sólida, incluso, cuando recibió una pregunta, que no era pregunta, muy agresiva de parte de Franco Parisi”.

“Ella creo que marcó una diferencia, marcó una estatura distinta respecto de los demás debatientes, diciendo ‘miren yo no voy a quedar en este tipo de agresiones’ y creo que fue muy bonito como respondió”, agregó.

Además, resaltó la respuesta de la candidata, cuando mencionó que tienen "una trayectoria larga, hemos cometido, por supuesto, aciertos y errores, y lo importante es aprender de los unos y de los otros para poder sacar adelante las tareas".

“Esa es la misión de un gobernante, y ahí es donde creo que Evelyn Matthei marca una diferencia relevante respecto de los demás debatientes”, aseguró.

PURANOTICIA