Presidente de RN analiza la consulta interna del PDG y cree que más del 20% votará por José Antonio Kast

El presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, comentó la consulta interna para definir la postura del Partido de la Gente en la segunda vuelta, la que reveló que el 78% de la militancia se inclinó por el voto nulo, mientras que el 20% de las preferencias las obtuvo José Antonio Kast, mientras que el 2% estuvo a favor de Jeannette Jara.

Al respecto, el senador planteó que "el 20% dice que va a votar por José Antonio Kast. Yo creo que va a ser más. El dato que no tenemos es cuánta gente participó en esa encuesta. No sabemos cuánto de representativa tiene en ese porcentaje, que fue muy grande de votos que tuvo Franco Parisi, cerca del 20% de los votos (en la primera vuelta)”.

Además, sostuvo en radio Infinita que “el chileno en general, cuando va a votar en una elección muy relevante, marca una postura en favor de una persona y de otra, y no se queda tanto en el blanco y nulo, y por lo tanto, yo creo, que esa postura de 2% Jara, 20% José Antonio Kast, finalmente va a ser la proporción entre votantes para uno y para otro. Es decir, José Antonio Kast, del mundo Parisi, va a obtener diez veces más votos de los que va a obtener Jeannette Jara”.

El timonel de RN también fue requerido por la posibilidad de que los votos de Evelyn Matthei no vayan directamente a Kast. “Nadie es dueño de los votos, y no es raro que se produzcan ese tipo de cosas", planteó.

Y agregó que “uno cree que las cosas son en blanco y negro en la vida, y la vida enseña a que no son blanco y negro. Y por eso, independientemente de que las encuestas, todas las que se han visto, dan de a José Antonio Kast una gran ventaja para la elección del 14 de diciembre, yo en esto le pido a toda la gente que no se siente en un sofá a contemplar lo que viene, sino que, de verdad, esto debe tener motivación, tiene que tener actividad, tiene que tener discurso, tiene que tener energía”.

“Los partidos se ganan en la cancha y no se ganan por encuestas. Hay que seguir movilizándose, banderazos, los que puedan hablar, hablen, los que tengan vocerías, que usen las vocerías”, comentó.

Y finalizó asegurando que “esa es la manera en que finalmente se logran los triunfos que creemos es muy importante. No tengo ninguna duda de que la gran mayoría de los chilenos quiere un cambio de signo político en el gobierno, y eso hay que ser capaz de concretarlo en pocos días más”.

PURANOTICIA