Presidente de RN afirma que quien pase de oposición a la segunda vuelta tendrá el apoyo de "casi todos"

El presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, comentó sobre eventuales apoyos a otros candidatos de oposición en caso que la abanderada de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, Evelyn Matthei, no pase a segunda vuelta.
En conversación con Agricultura, el senador señaló que "habiéndose resuelto todo lo que es parlamentario y por supuesto quién pasa a segunda vuelta, yo creo que se da de manera bastante automática y natural el apoyo a quien pasó a segunda vuelta, que esperamos que sea Evelyn Matthei”.
Según el timonel de RN, aquello se daría “sin que nos pongamos en largas conversaciones, ni negociaciones, ni nada, porque eso no tiene mucho sentido en estos momentos”.
Y recalcó que “no vamos a apoyar, bajo ninguna circunstancia, candidaturas que son continuistas de este Gobierno, sino que vamos a apoyar la candidatura opositora”.
En ese sentido, afirmó que “quien pase de la oposición a segunda vuelta, va a tener el apoyo, creo que, de todos, o de casi todos. Vamos a apoyar lo que signifique un cambio en la manera de hacer las cosas”.
Galilea aseguró que “por ningún motivo vamos a empezar a poner condiciones de apoyo, nosotros vamos a apoyar un cambio de Gobierno, y eso creemos que debe ir idealmente de la mano de Evelyn Matthei”.
