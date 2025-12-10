Presidente de Republicanos no descarta que Kaiser integre un eventual gobierno de Kast: "Me lo imagino colaborando en distintos temas"

El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, no descartó que el actual diputado del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, pueda ser parte de un eventual gobierno de José Antonio Kast.

En conversación con La Tercera, el senador electo señaló que “Johannes tiene muchos atributos, es una persona que, en cualquier equipo, bueno, me tocó trabajar muy cerca de él cuando era parte de nuestra bancada, tiene una mirada y muy reforzada con su candidatura presidencial en todas las áreas del Estado, así que yo me lo imagino perfectamente colaborando en distintos temas”.

AL ser consultado sobre si aquello incluye ser parte del comité político, dijo: “Puede ser”.

“Ahora, tú lo metes a temas económicos y se maneja muy bien también. En fin, aquí lo vamos a enredar. Primero la elección, después vamos a hablar con los partidos para ver cómo seguimos adelante”, indicó.

Por otro lado, el timonel del Partido Republicano comentó sobre las elecciones de este domingo y bajó las expectativas de igualar el porcentaje que obtuvo la opción Rechazo en el proceso constitucional.

“Son elecciones relativamente distintas, hay que ver qué rol jugó el nulo en esa época versus ahora. Es un ejercicio que no he hecho, yo creo que no, creo que eso es demasiado. Pero fantástico si es que no es en el margen la diferencia y te da alguna distinción un poquito más holgada, fantástico y bienvenido sea”, precisó.

PURANOTICIA