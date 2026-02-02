Presidente de Republicanos dice que la candidatura de Bachelet a la ONU "nace muerta" y que solo es "simbólica"

El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, criticó la oficialización de la inscripción de la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas.

Este lunes, el Mandatario Gabriel Boric anunció que “hoy oficializaremos en la ciudad de Nueva York la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet Jeria a la Secretaría General de Naciones Unidas”.

Al respecto, el senador electo dijo que la candidatura es "simbólica" y partió “muerta”, ya que no cuenta con el apoyo de los Estados Unidos de Donald Trump.

"Mientras nosotros estábamos acompañando a los vecinos del incendio de Viña del Mar y Quilpué, el Presidente anuncia candidaturas que no conducen absolutamente a nada. Es una candidatura simbólica la que está planteando el presidente Boric", declaró.

“Sabemos, cualquier persona que haya seguido de cerca la situación de la elección que se va a generar para las Naciones Unidas, que la candidatura de Michelle Bachelet nace muerta, precisamente gracias a los comentarios sistemáticos que ha hecho Gabriel Boric, el Presidente de la República saliente, respecto de mandatarios de otros países, por de pronto tan importantes como Estados Unidos”, afirmó.

Squella manifestó que para "cualquier analista internacional es evidente que esta candidatura va a ser vetada por parte del presidente de EE.UU.".

Finalmente, el líder del Partido Republicano insistió en que "nosotros vemos y entendemos este saludo a la bandera que hace el Presidente Boric únicamente para reparar el daño que le ha causado a la expresidenta Bachelet, generando una condición imposible de que pueda llegar a puerto la candidatura de ella".

PURANOTICIA