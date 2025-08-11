Presidente de Republicanos dice que es "clave" que Chile Vamos y Demócratas sellen pacto para tener mayoría en la Cámara

El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, aseguró que si Chile Vamos no logra un acuerdo parlamentario con Demócratas “se aleja la posibilidad” de que la derecha sea mayoría en el Congreso.

En una proyección de la Cámara de Diputados, aseguró que existe una meta clara: “Hay un rango entre 86 y 91 escaños, y eso es algo posible de lograr. Los partidos de oposición tenemos en mente superar la mayoría absoluta, y por primera vez estamos cerca de conseguirlo”.

Sin embargo, advirtió en entrevista con radio Duna, que para que esto funcione “es clave que Chile Vamos logre sumar a Demócratas; si no lo suman, se nos aleja la posibilidad de que podamos sacar mayoría”.

“Desde el primer momento dijimos que el escenario ideal era con las dos grandes listas que se están generando. Esperamos que se tengan noticias positivas de Chile Vamos de sumar a Demócratas”, agregó el timonel republicano.

Explicó que el Partido Republicano ya formalizó su pacto parlamentario, pero no descartó ajustes: “Conformamos oficialmente el pacto, pero eso no excluye que estos días tengamos noticias en el tema senatorial en las binominales, eso ha ido razonablemente bien”.

Consultado por la candidatura presidencial de José Antonio Kast, Squella sostuvo que “seguimos con la hoja de ruta de comunicar lo que vamos a hacer si llegamos a estar en el gobierno”.

Respecto de las críticas a su comando, a los que se les ha acusado de “campaña sucia” respondió que “es una especie de caricatura que han tratado de instalar. Le vemos poca relevancia, por eso no salimos a desmentir”.

PURANOTICIA