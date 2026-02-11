Presidente de Republicanos dice que el proyecto de sala cuna podría despacharse del Senado en "la primera semana de marzo"

El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, no descartó que el proyecto de Ley de sala cuna universal pueda ser despachado por el Congreso la primera semana de marzo y criticó fuertemente al Mandatario Gabriel Boric por llevar la discusión de la iniciativa al lado ideológico.

“La voluntad nuestra es darle todo el espacio necesario para que salga del Senado, yo creo que podría despacharse del Senado durante la primera semana de marzo”, aseguró en diálogo con radio Duna.

El senador electo aseguró que el proyecto, “tal como está hoy día alguien podría decir que impactaría fuertemente en las pymes. El temor es que se transforme en un nuevo impuesto al trabajo y es eso lo que hay que disipar, me da la impresión de que se está bastante cerca de eso”, afirmó.

En otro tema, el timonel republicano emplazó nuevamente al Presidente Gabriel Boric por, a su juicio, “gobernar sobre la base de ideología”, en el marco de la discusión del proyecto de sala cuna universal.

Además, cuestionó las críticas que el jefe de Estado hizo al discurso que el Mandatario electo, José Antonio Kast, dio en contra de distintas ideologías en Bruselas.

“Cuando tú transformas esas ideas, ese ideario en una lógica de la cual no te puedes desmarcar, porque en el fondo estarías violando ‘algo que marca tu orientación’, ahí es donde entramos en problemas", aseguró

"Yo esperaría que hayan aprendido la lección. Nos dejaron en el suelo con la economía, con la inversión y la educación pública", finalizó.

PURANOTICIA