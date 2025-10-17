Presidente de Republicanos desdramatiza "impasse" con la UDI por dichos sobre Jaime Guzmán y destaca buena relación

El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, calificó como “un impasse” la polémica generada por los dichos de la secretaria general de la colectividad, Ruth Hurtado, quien aseguró que si Jaime Guzmán estuviese vivo, votaría por José Antonio Kast y sería militante republicano y no de la UDI.

"Existe una conciencia entre quienes nos toca estar dirigiendo en esta oportunidad de la importancia de la elección que estamos enfrentando. Que de repente en el ambiente electoral uno se le salga alguna palabra que confunde y se conteste de otra manera está bien, pero para los temas importantes no nos vamos a quedar en eso", aseguró en entrevista con radio Universo.

Y agregó que "en ningún caso que alguien se pase el rollo que las podemos hacer todas los republicanos solos, no, vamos a convocar si es que ganamos la elección, a las mejores personas… En eso ¿crees que alguien va a taimarse y va decir 'mira que tú dijiste en la campaña? Para nada".

Squella reconoció que "lo de Jaime Guzmán evidentemente que fue un impasse, Ruth Hurtado contestó una pregunta. Evidentemente que hay malestar, pero ese malestar en ningún caso va a poner en juego, en riesgo, la importante y buena relación que podemos tener, no solo para la segunda vuelta que está a la vuelta e la esquina, sino que para los desafíos que nos va a tocar asumir como oposición gane quien gane".

"Tenemos varias historias de palabras sacan palabras, uno primero se lo tiene que decir a uno mismo y después al resto, no enganchar, medir bien las palabras (...) tengo la total y absoluta confianza en la dirigencia de todos los partidos de oposición que no se pierden en lo que tenemos", recalcó.

