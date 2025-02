Presidente de Republicanos, Arturo Squella, aseguró que José Antonio Kast garantizaría la seguridad del país

El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, se refirió a la carrera presidencial, la opción que representa su líder, José Antonio Kast, y la relación política entre su partido y Libertarios, encabezado por Johannes Kaiser.

En conversación con Radio Infinita, Squella indicó sobre esto último que “se ve bastante razonable el imaginarse que uno podría ir en una alianza con ellos. Lo importante para que el próximo gobierno logre sus propósitos es que exista una mayoría en el Congreso”.

Consultado por la carrera presidencia, Squella reiteró el compromiso con restablecer la seguridad del país y aseveró que si llegan al gobierno “el próximo Presidente de Chile -José Antonio Kast en este caso- va a invitar a todos los chilenos a discutir si es que estamos en condiciones de generar una categoría de criminales que no pueden salir de la cárcel nunca”.

“Nuestra máxima es convertir a Chile en el país más seguro de Latinoamérica y ante ese objetivo vamos a tener repercusiones, por supuesto, vas a tener a las organizaciones internacionales persiguiendo a José Antonio Kast si fuera Presidente durante cuatro años porque hizo lo que tenía que hacer, y que no va a poder salir de Chile, sí, muy probablemente, y él está dispuesto”, aseguró.

“De todos los gobiernos en los que me ha tocado vivir, nunca había vivido en un gobierno que tuviera menos gobernabilidad que el segundo de Chile Vamos. Si tú tuviste dificultades para evitar que un grupo de personas no te permitiera pasar si es que no te bajabas del auto a bailar, es muy poco probable que tengas el coraje de enfrentar al Tren de Aragua”, finalizó el presidente de Republicanos.

