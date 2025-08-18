Presidente de la Democracia Cristiana adelantó programa de Jara: "Es de puntualizaciones programáticas"

El senador Francisco Huenchumilla, presidente de la Democracia Cristiana, adelantó algunos de los lineamientos programáticos que presentará este lunes la candidata Jeannette Jara.

El parlamentario, además de aclarar que la presentación que la abanderada oficialista hará esta jornada "no es un programa desarrollado, sino que puntos programáticos respecto de los temas", contó que estará el salario vital y no se incluyó el aborto libre.

“Es un programa de puntualizaciones programáticas. El programa definitivo vamos a otorgarlo más adelante, antes de la primera vuelta, en un acto -espero yo- solemne, donde firmemos una suerte de contrato de la coalición y por lo tanto estas puntualizaciones las vamos a trabajar”, aseguró Huenchumilla en entrevista con CNN Radio Chile.

“Va a tener un desarrollo y una ampliación en el curso del trabajo que vamos a hacer los presidentes y sus respectivos equipos, y para eso vamos a tener un mes, un mes y medio, y después presentaremos al país un contrato de hoja de ruta, de programa, de coalición”, agregó.

Huenchumilla fue consultado sobre eventuales temas específicos incluidos en el documento, como salario vital y aborto libre.

En cuanto al primero, señaló: “Hay puntualizaciones respecto de ese punto. La candidata se va a referir en un ratito más a eso, así que yo de manera prudente, no me parece estar hablando por ella".

Aunque luego añadió: “Está presente también, claro. Está presente (salario vital). Tenemos puntualizaciones en materia económica, en materia de seguridad, en materia de salud, en materia de vivienda, en materia de educación. Esa es la puntualización que va a presentar”.

Sobre el aborto libre, sostuvo: “No hay nada respecto de principios y de valores que era un tema que para nosotros era muy importante. No hay nada. No hay nada en esta puntualización".

Al ser requerido para profundizar en ese punto, dijo: “No es un tema que obligue, sino que cada partido sigue pensando lo que piensa respecto de temas sensibles como el aborto, la eutanasia y otros, donde en la DC hay una distinta postura sobre la materia y por lo tanto la excluimos del propósito común”.

Asimismo, planteó que el aborto libre “no está eso, porque eso es una cosa en que nosotros como DC tenemos distintas visiones al interior del partido. Por ejemplo, yo tengo una visión mucho más liberal de las cosas y hay otros camaradas que tienen una visión distinta y eso se respeta”.

