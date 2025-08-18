Canciller van Klaveren espera que sicario detenido en Colombia regrese a Chile "en un corto plazo"

El canciller Alberto van Klaveren destacó el trabajo conjunto de Chile y Colombia para lograr la detención de Alberto Carlos Mejía Hernández, imputado por el homicidio de José Felipe Reyes Ossa, conocido como el “Rey de Meiggs” y mostró sus expectativas para concretar pronto su extradición al país.

“Tras la detención de Carlos Alberto Mejía, implicado en el asesinato del “Rey de Meiggs”, quiero destacar la permanente cooperación y colaboración entre Chile y Colombia en materias de extradición", escribió Van Klaveren en su cuenta de X.

Y luego recalcó el ministro de Relaciones Exteriores: “Por ello, esperamos concretar el regreso del imputado en un corto plazo”.

El imputado, de nacionalidad venezolana, permanecía prófugo desde el 10 de julio, cuando fue liberado por error un día después de ingresar a prisión preventiva.

La excarcelación se produjo debido a fallas en la comunicación entre Gendarmería y el Poder Judicial, lo que permitió al sicario huir del país y refugiarse en Colombia.

La aprehensión del sujeto fue posible gracias a un trabajo de inteligencia que involucró la coordinación de la Policía Nacional de Colombia, Interpol, el OS-9 de Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones (PDI).

