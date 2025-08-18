Banda armada irrumpe en casa de La Reina para robar, agrediendo a un menor

Una banda compuesta por al menos siete delincuentes protagonizó un violento "turbazo" durante la madrugada de este lunes en la comuna de La Reina. Los antisociales llegaron hasta una vivienda en la calle Drina e irrumpieron con fuerza, sorprendiendo a la familia que se encontraba en el interior junto a algunos amigos.

El asalto escaló rápidamente en violencia cuando los delincuentes, armados, sujetaron a uno de los hijos de la familia, que es menor de edad, y lo agredieron en la cabeza con la empuñadura de una pistola. La agresión, que buscaba intimidar a los residentes, dejó en estado de shock a las víctimas.

Mientras un grupo intimidaba a los moradores, los demás delincuentes robaron con rapidez diversas especies de valor que encontraron en el inmueble, dándose a la fuga con el botín tras unos minutos.

Tras la huida de los asaltantes, las víctimas dieron aviso a las autoridades. La Fiscalía ha ordenado que la Brigada de Robos (Biro) Suroriente de la PDI se haga cargo de las diligencias investigativas para dar con el paradero de la banda y aclarar las circunstancias del violento asalto. El caso ha reavivado la preocupación de los vecinos del sector oriente por la recurrencia de este tipo de robos.

