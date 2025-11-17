Presidente de Renovación Nacional y primera vuelta presidencial: "Es un resultado duro, hay que ver por qué"

El presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, se refirió a la primera vuelta presidencial y calificó como “duro” el resultado, que dejó a la candidata de la coalición, Evelyn Matthei, sin poder pasar a segunda vuelta.

En conversación con Duna, Galilea manifestó que “es un resultado duro. Hay que ver por qué este diferencial tan grande que se produce entre la votación de la RM y lo que ocurre en las regiones”.

En cuanto al desempeño de Matthei en el país, el timonel del RN argumentó que “lo que pasó en el votante del norte es muy distinto a lo que pasó con el votante del sur".

Respecto a la elección parlamentaria, el senador afirmó que “tuvimos una mayoría muy grande, pero no es homogénea, por lo tanto, la labor de la política de tender puentes, de conversar, de lograr consensos va a ser necesario”.

Galilea admitió que los partidos tradicionales no tuvieron un buen rendimiento. “Nos vamos con el desafío de que los partidos tradicionales no tuvimos una gran elección”, manifestó.

