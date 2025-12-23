Presidente de Metro califica como "hito muy relevante" la instalación de puertas de andén en Línea 1

El presidente del directorio del Metro de Santiago, Guillermo Muñoz, comentó sobre los avances de la instalación de puertas de andén en la estación San Pablo de la Línea 1.

En conversación con ADN, el directivo destacó que “esto es un hito muy relevante, marca el inicio de lo que será la modernización de la Línea 1, que no solo es la más antigua, sino que es la más importante. Lo que pasa en la Línea 1 afecta el resto de la red”.

En cuanto al funcionamiento, el presidente del directorio del Metro de Santiago detalló que “va a haber una apertura automatizada de las puertas de andén coordinada con las puertas del tren, lo que ayuda a dar muchísimo más seguridad a los usuarios”.

Respecto a los plazos de la instalación, Muñoz dijo que están “partiendo por el extremo poniente de la red, las cuatro primeras estaciones (San Pablo, Neptuno, Pajaritos y Ecuador) ya prácticamente vamos a tenerla durante el primer cuatrimestre de 2026".

“Estamos haciendo un proceso de priorización considerando no solo aquellos lugares donde tenemos más incidentes, sino que también son más relevantes para la operación de la red. Probablemente de ahí saltemos al tramo central, compuesto por Los Héroes-Baquedano”, indicó.

