Presidente de la UDI tras dichos de Vanessa Kaiser: “Nadie conoce el futuro”

El diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, se refirió a las declaraciones de Vanessa Kaiser, quien advirtió sobre la posibilidad de un golpe de Estado si el futuro gobierno de José Antonio Kast no logra mantener el orden ante posibles movilizaciones sociales impulsadas por el Partido Comunista y el Frente Amplio.

En conversación con Radio Agricultura, Ramírez fue enfático al respecto: “Sobre si va a haber o no va a haber un golpe de Estado, qué es lo que dice Vanessa Kaiser, el tiempo lo dirá, yo creo que no, pero nadie conoce el futuro”, afirmó el parlamentario.

En esa línea, destacó la importancia de cuidar la democracia y fortalecer las instituciones republicanas. “Lo importante, creo yo, es apelar al sentido democrático de quienes estamos en política, de apelar al respeto a las instituciones”, sostuvo.

El presidente de la UDI recordó cómo se vivió el proceso electoral reciente, resaltando la solidez democrática del país. “Fíjate que esa noche, la noche de la segunda vuelta, yo recibí ese día a veinte dirigentes muy importantes del PAN, el Partido de Acción Nacional de México… yo les decía, ‘ustedes lo que van a ver hoy día en la noche es que después de una hora y media de abierto el conteo, ustedes van a ver quién es el presidente de la república’… y todo eso ocurrió tal cual”.

Ramírez insistió en que ese respeto por los procesos institucionales es una fortaleza nacional. “Eso en Chile yo lo valoro, todavía lo tenemos, y creo que mientras tengamos ese tipo de respeto a la institucionalidad y ese sentido republicano, un golpe de Estado es algo que yo creo que está muy lejos de la realidad”.

Sin embargo, advirtió que hay sectores que buscarán desestabilizar al gobierno antes incluso de su inicio. “Van a haber grupos que van a intentar, lo están anunciando ellos, desestabilizar al gobierno, movilizar a la calle, y eso es importante que todos quienes se dicen demócratas, sin importar si son de derecha o de izquierda, lo combatan y lo denuncien”.

ESPÍRITU ANTIDEMOCRÁTICO DEL PC

Ramírez también se refirió a la declaración del Comité Central del Partido Comunista, que llamó a movilizarse durante el gobierno de Kast.

“La verdad es que eso al final lo que revela es que el verdadero partido, al final antidemocrático, que no respeta la voluntad del pueblo, es el Partido Comunista”, expresó.

Agregó: “El Partido Comunista, hay que decirlo, por esta misma razón está proscrito, está prohibido en muchos lugares del mundo. No así las ideas liberales que nosotros defendemos”.

El parlamentario valoró que figuras del socialismo democrático también hayan criticado este llamado a movilización.

“Me parece una buena señal de que acá haya una parte de la izquierda que diga, muchachos, nosotros perdimos la elección. La voluntad del pueblo es que gobierne José Antonio Kast”, afirmó.

FUTURO PRIMER GABINETE

Ramírez explicó que los partidos de Chile Vamos están colaborando con el equipo de Kast para seleccionar a más de 2.700 autoridades del próximo gobierno, priorizando “una hoja de vida limpia, sin antecedentes penales, que no tengan deudas alimentarias”.

Además, destacó la decisión de excluir a familiares de parlamentarios de los cargos más altos. “No va a haber ningún pariente de parlamentarios en los cargos más importantes, eso significa probablemente ministro, probablemente subsecretario, probablemente delegados regionales”, aclaró.

