Presidente de la UDI tildó de "abusivas" las críticas del ministro de Hacienda tras rechazo a la reforma tributaria

Siguen las reacciones después de que la Cámara de Diputados haya rechazado la idea de legislar el proyecto de reforma tributaria, considerado el "corazón" del programa de Gobierno debido a que iba a permitir financiar parte del programa del presidente Gabriel Boric.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, no ocultó su enojo después de la votación y acusó que van a celebrar "quienes evaden impuestos", así como "los grandes capitales" y "los partidos más a la derecha política", advirtiendo que "hoy día se ha impuesto la ideología sobre el pragmatismo".

En respuesta, el presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Javier Macaya, indicó este jueves a radio Universo que "el único responsable es el propio Gobierno".

"No hubo ningún atisbo de negociación política en la Cámara de Diputados, el ministro Marcel se confió, quizás no hizo los cálculos adecuados, tuvo el impasse el ministro de Educación el día anterior", añadió.

Además, Macaya advirtió que "el rechazo a la reforma tributaria es una buena noticia paradójicamente para el propio Gobierno, porque es éste el que va a cosechar los resultados de algún repunto que va a tener la economía chilena con esto", aseverando que "es una buena oportunidad para cambiar el rumbo de las reformas, una conversación en un tono razonable y no es meterle odiosidad, lucha de clases, de que aquí ganaron los evasores, que son solamente los privilegiados los que ganaron".

"Me parece que es evidente que no se puede estar apuntando a la oposición como la única responsable de lo que está sucediendo, cuando no se quiso conversar con ella", criticó.

En esa línea, apuntó a "la actitud agresiva, casi matonesca que yo vi ayer en algunas declaraciones, particularmente no me gustaron las declaraciones del ministro Marcel. Yo creo que fueron declaraciones muy agresivas con la oposición, porque al final el Gobierno ayer no fue derrotado por la oposición, nosotros advertimos desde el primer día que no aprobaríamos esta reforma sino tenía un cambio de enfoque".

Específicamente sobre la crítica de Marcel, el senador aseveró que "a eso me refiero que me parecen declaraciones abusivas y matonescas, es grave".

"Yo lo invito a reflexionar al ministro de Hacienda, él tiene que analizar y va a recibir informes de consultoras internacionales, de analistas en materia económica, sobre lo mala que era la propuesta y adoptar otra actitud para no detonar los puentes que se han construido", sentenció.

