Presidente de la UDI se mostró conforme con el desempeño de Matthei en el debate y calificó a Parisi como “el peor” de los abanderados

Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, se mostró conforme con el desempeño en el debate de su candidata, Evelyn Matthei, pero centró sus críticas en el republicano, José Antonio Kast, de quien dijo se vio “nervioso” y “tenso”.

“No brilló para nada Kast. Creo que a ratos se le veía nervioso, además estaba muy tenso, de repente miraba al público y uno lo veía al tiro sonreír, como si alguien le dijera desde el público sonríe”, aseguró en entrevista con Radio Universo.

Y recordó cuando Matthei exigió a Kast dar explicaciones por los 6 mil millones de dólares que prometió en recorte fiscal. Ante esto, Ramírez señaló: “No supo contestar la pregunta que le hizo Matthei. Para nuestro sector es una pregunta fundamental, al final tiene que ver con cómo vamos a hacer para que el Estado se achique, o sea, es un tema central para la gente de nuestro sector”.

Y agregó que “él se podría haber lucido, podría haber contestado cómo empieza a achicar el Estado y es una gran pregunta para alguien de derecha, pero creo que en vez de aprovecharla se enredó, no contestó. Al final no fue su mejor noche”.

Además de sus críticas a Kast, el presidente de la UDI calificó a Franco Parisi como “el peor” de los abanderados, especialmente por su ataque a la exalcaldesa, a quien acusó de “traicionar” a Sebastián Piñera y Augusto Pinochet.

“Fue el único de los ocho participantes que en vez de preguntar hace un ataque y aprovecha ese momento para un ataque directo, Parisi fue lejos el peor de los ocho candidatos”, finalizó.

