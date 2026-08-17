Presidente de la UDI se alinea con reforma constitucional en seguridad del Gobierno y asegura que recibirá "un apoyo amplísimo"

Pese a sus reticencias iniciales, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, aseguró tras el comité político en La Moneda que la reforma constitucional en materia de seguridad que el Gobierno presentará este martes en el Congreso, contará con un “amplísimo apoyo” en ambas cámaras. Además, valoró el rol del ministro de Seguridad, Martín Arrau, en la agenda del Ejecutivo.

"Salgo muy contento de este comité político. Nosotros teníamos ciertas aprehensiones respecto de las reformas constitucionales, de la forma en que se estaban fraguando. Creo que cuando mañana el Gobierno presente las reformas constitucionales en el Congreso, va a recibir un amplísimo apoyo", aseguró.

Y agradeció al ministro de Seguridad, Martín Arrau, pues "es un ministro que escucha, que es un ministro abierto a trabajar en equipo. Esas cosas son fundamentales para que podamos avanzar en una agenda que todos compartimos, que es una agenda de seguridad que tiene que ser profunda, que va a tener normas muy polémicas que nosotros compartimos, que va a dejar muy en claro a los chilenos que la mano está cambiando y ha cambiado".

Aunque no quiso adelantar los contenidos de la reforma, señalo que “les puedo decir es que la UDI hoy está tranquila y que creemos que el proyecto que se va a presentar mañana va a contar con un apoyo amplísimo en el Congreso, en las dos cámaras".

Ante la consulta sobre si estarán los votos de la UDI para apoyar la reforma, Ramírez reiteró que "estamos contentos, tranquilos, y que yo estoy seguro que la reforma que se va a presentar mañana va a tener un amplísimo apoyo, y podemos volver a conversar cuando se conozca el texto mañana para responder derechamente a su pregunta, que yo creo que se intuye cuál es la respuesta".

En la entrevista se le preguntó, además, al presidente de la UDI por el triunfo de Gael Yeomans en las elecciones del Frente Amplio a lo que respondió que "hay que darle tiempo a ver cómo va a ser su presidencia".

Pero advirtió que "claramente, lo que ocurrió ayer es una derrota para el exPresidente Boric, una derrota para el exministro Jackson, que se la habían jugado por la otra opción".

"Tengo cierto temor de que el Frente Amplio se vaya a izquierdizar aún más, que vaya a negar la sal y el agua, que vaya a ser exactamente lo que los chilenos rechazan, y lo que los molesta de la política, que es que, en vez de trabajar para mejorar la situación de los chilenos, hay algunos que trabajan para hacerle daño al adversario”.

Y subrayó que “ojalá que mis aprehensiones no sean así, que finalmente el Frente Amplio me tape la boca y se y sea una coalición o un partido colaborativo, pero tengo mis serias dudas".

“Lo que vimos en el proyecto de Reconstrucción por parte del Frente Amplio fue una verdadera vergüenza, y creo que ahora probablemente las cosas solo empeoren", finalizó

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