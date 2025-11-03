Presidente de la UDI respalda dichos sobre "Gobierno de atorrantes" del jefe de campaña de Matthei: "Se ajusta a la realidad"

El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, se refirió a las declaraciones del jefe de campaña de Evelyn Matthei, Diego Paulsen, quien tildó de “atorrantes” al Gobierno.

En conversación con Agricultura, el diputado sostuvo que “atorrante significa una persona floja, una persona que no hace su pega, y este Gobierno, la verdad, es que ha sido un Gobierno que, al final, ha sido tan negligente, ha tenido tantos errores inexcusables, que uno ya se empieza a preguntar si aquí lo que hay es desidia, frivolidad”.

El parlamentario afirmó que “es un Gobierno que no calcula las cuentas de la luz mal una vez, sino que son dos errores, que todos los presupuestos de la nación se han equivocado cuando ha calculado el tema del déficit, que es lo que hoy día nos está penando”.

“Al final, es tan difícil encontrar una palabra que resuma todo esto; ineficiencia, ineptitud, inexperiencia, desidia, en fin”, añadió.

El timonel de la UDI argumentó que “Chile ha sufrido con un Gobierno que no es capaz de cumplir con las cosas más básicas (…) y por eso hablar de que son flojos, hablar de que son vagos, que es básicamente lo que significa atorrante, lamentablemente, lo digo muy en serio, lamentablemente se ajusta a la realidad”.

PURANOTICIA