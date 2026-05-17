Presidente de la UDI respalda a ministra Steinert y descarta improvisación en seguridad

En medio de los cuestionamientos por la falta de anuncios concretos en materia de seguridad, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, salió a respaldar al Gobierno y a la ministra Steinert, asegurando que el Ejecutivo dará a conocer una hoja de ruta detallada durante la cuenta pública del próximo 1 de junio.

Las declaraciones fueron realizadas en el marco del Consejo Social y de Políticas Públicas impulsado por la colectividad, instancia que forma parte de una gira nacional destinada a presentar propuestas al Presidente José Antonio Kast en sus primeros 100 días de administración.

“Lo más importante para el primero de junio, lejos, es lo que el Presidente va a anunciar en materia de seguridad”, afirmó Ramírez, agregando que el Mandatario dará a conocer “propuestas concretas, con plazos, con itinerario claro”.

Según explicó el timonel gremialista, los anuncios incluirán medidas relacionadas con narcotráfico, crimen organizado, terrorismo en la Macrozona Sur, migración, delincuencia común y el sistema penitenciario.

En relación con la política migratoria, Ramírez sostuvo que el Ejecutivo entregará definiciones claras respecto a los proyectos que buscará impulsar. “No va a haber ninguna duda” sobre las medidas que se adoptarán en esa materia, aseguró.

Consultado por las diferencias que han surgido entre autoridades de gobierno respecto a mecanismos vinculados a migrantes en situación irregular, el diputado descartó contradicciones y señaló que tanto el subsecretario Pavez como la ministra Chomali han mantenido una línea enfocada en el resguardo de derechos.

“Esto no va a ser mal hecho, no va a ser a lo bestia”, afirmó Ramírez, añadiendo que el objetivo de terminar con la migración irregular se realizará “con pleno respeto a la privacidad de las personas, al derecho a propiedad de las personas, a sus derechos humanos”.

El líder de la UDI también defendió el tiempo que ha tomado el Ejecutivo antes de presentar medidas concretas en seguridad, argumentando que durante los primeros meses de gestión fue necesario realizar un diagnóstico detallado de la situación del país.

“Antes de llegar al gobierno hay mucha información que nosotros no teníamos”, señaló, apuntando especialmente a la situación fronteriza y a problemáticas vinculadas al crimen organizado, cárceles y narcotráfico.

En esa línea, acusó además que la administración anterior “no lo comunicaba con transparencia”, afirmando que el levantamiento de información era indispensable antes de diseñar nuevas políticas públicas.

A juicio de Ramírez, la siguiente etapa será la implementación de medidas concretas. “Ahora viene la acción con propuestas concretas, plazos, itinerarios, objetivos que van a ser presentados con toda claridad”, indicó.

Asimismo, adelantó que tras los anuncios presidenciales del 1 de junio comenzará el ingreso de proyectos de ley al Congreso a partir del día siguiente.

Finalmente, al ser consultado sobre el respaldo político a la ministra Steinert, respondió de manera categórica: “Sí, por supuesto”. Además, aseguró que en las próximas semanas la secretaria de Estado podrá exhibir “resultados concretos o avances concretos” en el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Gobierno.

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