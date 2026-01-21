Presidente de la UDI remarca que "hay espacio" para incluir al PNL en el Gobierno de Kast

El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, se refirió al hecho de que el Partido Nacional Libertario, y su principal figura, Johannes Kaiser, no estén en el gabinete del Presidente electo, José Antonio Kast.

“Ayer se nombró a menos del 1% de las personas que tiene que nombrar el presidente, poca gente sabe eso, pero ayer se nombraron 24 ministros, y por ley, los cargos que el presidente tiene que nombrar directamente son 2.700", aseguró el diputado en entrevista con radio Duna.

Complementó que “espacio hay, por supuesto que hay, el tema es que ojalá el PNL se anime a asumir espacios de relevancia y que de ese modo pueda haber una coalición de emergencia”.

Asimismo, el parlamentario aseguró que su rol como presidente de partido será “apoyar a los ministros para que les vaya bien”.

Reconoció que “por supuesto que hay ministros que a uno le gustan más, a uno le gustan menos, nombramientos que uno considera que son excelentes, otros que a uno le generan dudas. Es lo más humano que hay eso”.

“Pero, nosotros lo que vamos a hacer es trabajar con todos, ayudarlos a todos para que a todos les vaya bien, y ojalá que este gabinete dure mucho rato”, aseguró.

Finalmente manifestó que “es evidente que va a haber cambios de gabinete en algún momento”. “No existe un gobierno que no lo haga. La pregunta no es si es que va a haber cambio de gabinete, la pregunta es cuándo”.

PURANOTICIA