Presidente de la UDI por filtración de chats entre Cariola y Hassler: "Fiscalía debería dar explicación por esta y muchas otras"

El diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, criticó a la Fiscalía por la filtración de chats entre la ahora expresidenta de la Cámara Baja, Karol Cariola, y la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler.

“No se necesitan las filtraciones de chats para que la Fiscalía haga su pega y yo, que soy muy institucional prefiero siempre que la Fiscalía y las autoridades hagan su pega, que lleguen al fondo del asunto, que si en este caso en particular hay algún tipo de falta de corrupción, que fue la palabra que usó el fiscal en su punto de prensa, que apliquen las normas, pero para que eso ocurra no se necesita andar filtrando los chats”, comentó en entrevista con Tele13 Radio.

“El que estos chats escogidos se filtren me parece inadecuado. La Fiscalía tiene un deber legal que estos chats y las pruebas se mantengan bajo custodia del Ministerio Público, que no se pueden filtrar. Me parece completamente inadecuado que se anden filtrando, particularmente chats como estos, que están en el límite de lo que uno podría considerar como interés público, yo creo que no lo son", agregó.

Consultado si la Fiscalía debe dar explicaciones por la filtración de estos chats, el legislador mencionó que "sí debería dar explicación por esta y muchas otras, al final el tema de las filtraciones ya se ha hecho una costumbre y cuando se filtran cosas, se termina hiriendo denostando a personas que no tienen nada que ver nada con la investigación".

Además, indicó que "si alguien considera que no tiene nada de malo que se filtren, bueno legislemos y permitamos las filtraciones y abramos las carpetas, pero a mí no me parece bien que la fiscalía no cumpla ley permitiendo estas filtraciones".

En cuanto a las próximas elecciones presidenciales y las diferencias que se han evidenciado dentro de la derecha, el presidente de la UDI explicó que “la división por supuesto que no es una buena señal porque lo que estamos transmitiendo es que mi legítimo proyecto partidista, no digo que no lo sea, está por sobre la resolución de los problemas que tiene Chile”.

Y agregó que “hoy día el país en materia económica y de seguridad está pasando por un momento crítico que requiere que nosotros ganemos el Gobierno para resolverlo, pero hay algunos que ponen eso en suspenso por sus proyectos partidistas personales”.

PURANOTICIA