Presidente de la UDI plantea que el próximo canciller debería entender "la importancia del comercio internacional"

El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, afirmó que tras las acciones de Donald Trump en Venezuela y el mundo se requiere un nuevo canciller con formación económica que entienda las decisiones del mandatario estadounidense.

En entrevista con radio Duna, el diputado señaló que tras la caída de Nicolás Maduro, "esta es la oportunidad para que en Venezuela vuelva a reinar la democracia, para que sean los venezolanos los que se den a sí mismos un gobierno, que es el país con seguridad más rico en términos de recursos naturales de toda Latinoamérica vuelva a ser lo que alguna vez fue”.

El petróleo, recurso abundante en Venezuela, volvió al centro del debate tras la captura de Maduro. Horas después, Donald Trump ofreció una conferencia de prensa en la que manifestó su intención de administrar esa riqueza del país.

“Él (Trump) hizo mucho hincapié en la necesidad de que durante esta transición se vuelva a transformar Venezuela en una potencia petrolífera”, señaló Ramírez, destacando que la dimensión económica y comercial se impone con fuerza en este escenario.

A partir de ese análisis, planteó que Chile debería contar con un canciller con perfil económico en la administración de José Antonio Kast: “Un canciller chileno que entienda la importancia del comercio internacional, que sepa de economía, lo que le permita entender las lógicas con las cuales Estados Unidos toma decisiones en materia internacional, yo creo que puede ser algo muy importante”.

“Pensando en Estados Unidos, yo creo que ese es el perfil correcto porque claramente es así como Donald Trump toma sus decisiones en materia internacional”, añadió.

Finalmente en materia migratoria, Ramírez destacó las gestiones de Kast: “Viajó a Argentina, viajó a Ecuador, viaja ahora a Perú, y el tema número uno en la agenda es este corredor humanitario para que los venezolanos puedan volver a Venezuela”.

