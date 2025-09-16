Presidente de la UDI no comparte fallo del Tricel contra Rincón y dice que situación de Jadue es "completamente distinta"

El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, se refirió a los recientes fallos del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) que afectaron las candidaturas de Ximena Rincón y Daniel Jadue.

En conversación con radio Duna, el diputado fue consultado por la resolución que dejó fuera de carrera a la presidenta del partido Demócratas, expresando su desacuerdo, aunque subrayó que acata la decisión: “Los fallos por supuesto que se pueden discutir porque estamos en democracia, pero se acatan. No estoy de acuerdo, pero lo respeto absolutamente”.

En contraste, el parlamentario consideró que la situación del exalcalde de Recoleta es distinta desde el punto de vista legal: “Los dos requisitos que establece la Constitución para perder la capacidad de votar o de presentarse como candidato, están plenamente cumplidos, por lo tanto, creo que en derecho el tribunal falló bien. En el caso de Ximena Rincón hay un tema de contabilidad de plazo simplemente”.

Respecto a la decisión del Partido Comunista de recurrir a organismos internacionales por el caso Jadue, Ramírez fue enfático en sus críticas: “No respetan el Estado de Derecho, para ellos la institucionalidad y la democracia son instrumentales, sirven para llegar al poder”.

“Cada vez que un fallo no les gusta, dicen que van a ir a un tribunal internacional, es decir, no confían en los tribunales chilenos ni respetan ni acatan sus decisiones, salvo cuando a ellos les conviene. Lo que está ocurriendo ahora es un capítulo más de la falta de respeto del Partido Comunista hacia la institucionalidad chilena”, agregó.

Ramírez también valoró las declaraciones de la candidata oficialista Jeannette Jara, quien respaldó el fallo del Tricel: “Me alegro de que Jeannette Jara haya contradicho de manera tan clara a su propio partido”.

Finalmente, el diputado respondió a los dichos de Bárbara Figueroa, secretaria general del PC, quien lo acusó de una ‘artimaña’ para remover a Jadue y cambiarse de distrito: “Me cambié de distrito desde hace una semana, y los delitos por los que se acusa a Daniel Jadue y el juicio llevan años”.

“Para llegar al punto de presentar la acusación en el juicio oral se requiere haber pasado por un montón de etapas previas que también tomaron años. Decir que al final la culpa de que Jadue no sea candidato es mía es completamente absurdo”, finalizó.

