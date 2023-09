Presidente de la UDI insta al Gobierno a definir postura sobre proceso constituyente: "No pueden hacerse los lesos"

El senador y presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Javier Macaya, emplazó al presidente Gabriel Boric con el fin de que el Gobierno transparente si estará por aprobar o rechazar la propuesta de Carta Fundamental que continúa siendo elaborada por el Consejo Constitucional y que deberá ser plebiscitada el 17 de diciembre.

Desde la sede del Congreso en Santiago, el parlamentario manifestó este miércoles que "no tengo problema en que los distintos actores políticos opinen con sinceridad respecto al proceso constituyente. Desde la UDI, desde Chile Vamos, en su gran mayoría nos hemos jugado anticipadamente por la opción apruebo".

"Es importante que el gobierno, que los distintos actores políticos, puedan manifestar posiciones. Van a tener que inscribirse en algún momento en pocas semanas más en la franja de televisión en algunas de las dos opciones. Lo que no pueden hacer es hacerse los lesos, hacer como que no tienen opción", agregó.

Consultado por si el Mandatario dejaría de ser neutral al manifestar su opción, Macaya aseguró que "no pierde la prescindencia".

"Me imagino que todos los actores políticos, ciudadanos, tienen la posibilidad, obviamente no usando recursos públicos y no generando un intervencionismo que no corresponde, como ocurrió en el proceso anterior, eso obviamente lo vamos a fiscalizar, pero acá hay que tomar posiciones", acotó.

PURANOTICIA