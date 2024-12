Presidente de la UDI insiste en incluir a republicanos en primaria presidencial: "Que abarque a todos los sectores"

El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, se refirió a la polémica que surgió con el Partido Republicano tras sus dichos en el marco de la discusión de la reforma previsional.

Recientemente, Ramírez mencionó en Radio Agricultura que en la Cámara de Diputadas y Diputados la bancada votó a "favor de un pequeño reparto que iguala las pensiones de hombres y mujeres y ese es el reparto que nosotros consideramos que es justo".

"De los 6 adicionales, alrededor de 0,5%. Eso se votó a favor en la Cámara de Diputados. Hemos dicho que estamos siempre de acuerdo con eso", afirmó.

Al respecto, José Antonio Kast en entrevista con Emol TV instó al presidente de la UDI a que “cumpla la palabra, dijiste que era 6-0. ¿Quién fue el que le señaló que sacara el 0,5, su candidata presidencial?, ¿los presidentes de los partidos, los senadores que siempre han negociado esto?”.

En conversación con Tele13 Radio, Ramírez aclaró nuevamente la postura de la colectividad y sostuvo que la “la reforma tiene que evitar el reparto, porque es un cáncer que hace que los sistemas de pensiones sean insostenibles en el tiempo".

Sobre la polémica con republicanos, el timonel de la UDI manifestó que han “insistido y vamos a seguir insistiendo hasta el último día en la necesidad de actuar juntos contra la izquierda. Eso significa, entre otras cosas, seguir insistiendo en la necesidad de una primaria presidencial que sea amplia y que abarque a todos los sectores, incluyendo al Partido Republicano, para llegar a una candidatura única de oposición. Eso nos da más opciones de ganar la presidencial y tener mayoría parlamentaria".

“Algunos en el Partido Republicano que necesitan desesperadamente una razón para decir 'somos distintos a ellos, no corresponde que vayamos en una misma primaria presidencial'. Hasta ahora no hemos visto ningún buen argumento de por qué no deberíamos ir juntos”, subrayó.

Finalmente, dijo que “quisiera que este oportunismo y esto de andar levantando falsas polémicas no sea una práctica habitual, porque al final se suponía que las nuevas generaciones, los que estamos hoy en la política, veníamos a tratar de hacer las cosas diferentes”.

