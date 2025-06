Presidente de la UDI habla de las encuestas y asegura que Evelyn Matthei pasará a segunda vuelta

Desde la directiva de la UDI no hay dudas: Evelyn Matthei será protagonista de la carrera presidencial y estará en segunda vuelta. Así lo aseguró su presidente, el diputado Guillermo Ramírez, en entrevista con Mesa Central de Canal 13, donde abordó tanto el escenario electoral como las recientes controversias que ha enfrentado la alcaldesa de Providencia.

El parlamentario se refirió a los resultados de las últimas encuestas que muestran un descenso en las preferencias por Matthei, mientras José Antonio Kast (Partido Republicano) toma la delantera en algunos sondeos. En ese contexto, Ramírez sostuvo que “es normal que en la medida que se nos vayamos acercando a las elecciones, esto se vaya estrechando” y subrayó que “esta va a ser una campaña cerrada”.

“El peor error sería confiarse cuando se está arriba en las encuestas, sobre todo porque la izquierda es un rival formidable. Ellos pueden parecer que están en el suelo, pero en cualquier momento se levantan y ganan una elección”, advirtió, reconociendo que el panorama cambiará constantemente: “Las encuestas van a variar mucho de aquí a noviembre”.

Frente al escenario de segunda vuelta, Ramírez fue categórico: “Estoy absolutamente convencido de que vamos a pasar a segunda vuelta, yo creo que primero, pero me cuesta imaginar una segunda vuelta sin Evelyn Matthei”. No obstante, descartó cualquier exceso de confianza: “Nos estamos preparando para eso, pero sin confiarnos, sin considerar que esto es carrera ganada”.

Respecto a la reciente polémica entre Matthei y la vocera subrogante de Gobierno, Aisén Etcheverry —a quien la alcaldesa “mandó a callar”—, Ramírez defendió la reacción de la abanderada de su partido, asegurando que ha sido blanco de ataques “persistentes, desproporcionados e injustos” por parte del Ejecutivo. “Uno tiene un nivel de paciencia que no es infinito”, expresó.

Además, acusó al Gobierno de intervenir políticamente en el proceso electoral y reveló que ingresaron un requerimiento a la Contraloría para que se pronuncie sobre el rol de La Moneda, aunque aún no han recibido respuesta. “Hay un ensañamiento claro contra Evelyn Matthei”, insistió. “La reacción de Evelyn Matthei es la reacción de una persona que está choreada... Cuando hay un tema persistente, permanente, que finalmente pierda la paciencia, no me parece nada malo”, cerró.

PURANOTICIA