Presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, acusa a Gabriel Boric de forzar a Chile a elegir entre Estados Unidos y China

El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez acusó a Gabriel Boric de obligar al país a elegir entre Estados Unidos y China, realizando un gran “daño a nuestro prestigio internacional”.

"Boric nos deja en un lugar donde nunca quisimos estar. Nos hace elegir entre Estados Unidos y China. EEUU nos dice 'pare con el cable' y China 'continuemos con el cable'. Esa herencia le hace daño a Chile, le hace daño a nuestro prestigio, y es lo que le deja al Presidente Kast", manifestó Ramírez en entrevista con Canal 13.

Con respecto al congelamiento de las conversaciones entre Boric y Kast, Ramírez reflexionó que "¡si las reuniones no hubiesen sido tan poco fructíferas! Los ministros estaban convenciendo (a sus sucesores) que lo estaban haciendo genial. Eso no es útil".

"Me llamó la atención lo ofuscado que estaba el Presidente Boric y lo tranquilo que estaba el Presidente Kast. No me caben dudas de que el Presidente Kast tenía la razón", aseguró.

"El que rompió el diálogo y el código fue el Presidente Boric", extendió en ese mismo sentido.

PURANOTICIA