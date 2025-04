Presidente de la UDI descarta por ahora acusación constitucional contra el Presidente Boric

Pese a la polémica generada por la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende, desde la Unión Demócrata Independiente (UDI) afirmaron que, por el momento, no impulsarán una acusación constitucional en contra del Presidente Gabriel Boric.

El presidente del partido, Guillermo Ramírez, abordó el tema en entrevista en el programa Estado Nacional de TVN, donde señaló que “las bancadas de oposición se van a reunir el martes” para analizar el escenario y definir posturas frente al caso.

Sin embargo, Ramírez fue claro al afirmar que el ánimo de la mayoría no está en avanzar con una acusación: “He tomado el pulso no solamente en Chile Vamos, sino fuera también. Tengo la impresión que por el momento, con los antecedentes que hay, el ánimo de los diputados es no presentar una acusación constitucional”.

Este pronunciamiento se da en el contexto de la resolución del Tribunal Constitucional (TC), que declaró el cese del cargo de la senadora Isabel Allende por su participación en la gestión de compra del inmueble que perteneció a su padre, lo que encendió las alarmas políticas y abrió el debate en el Congreso.

Por ahora, la oposición se mantiene en evaluación del tema, pero sin una decisión definitiva que apunte a una ofensiva directa contra el Mandatario.

