Presidente de la UDI critica fallida candidatura de Daniel Jadue y advierte vulneración constitucional

El diputado y presidente de la UDI respondió a las acusaciones de la vocera del comando de Jeannette Jara y secretaria General del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, quien lo responsabilizó de presentar la acusación en el Tricel en contra de Daniel Jadue.

En entrevista con Radio Infinita, el líder gremialista explicó que “materialmente ellos tienen razón, pero la verdad es que la razón por la que él no es candidato, no es por el escrito, es porque se estaba vulnerando flagrantemente la Constitución”.

“La Constitución lo que dice es que tú no puedes ser candidato ni puedes votar si estás acusado por delitos que merezcan pena aflictiva, es decir, más de tres años y un día. Y en el caso de Daniel Jadue, después de haber sido formalizado, después de haber conducido una investigación durante años, después de que esa investigación se cerró, después de haber estado con medidas cautelares, como la prisión preventiva, la fiscalía toma la decisión de acusarlo”, explicó Ramírez.

El diputado comparó los casos de Ximena Rincón y Daniel Jadue y explicó que “siempre hemos demostrado con hechos y no con palabras que nos gusta competir y que creemos en la democracia (…) lo de Rincón son razones administrativas, el caso de Jadue es una razón penal”.

Consultado por el polémico adelanto de la franja electoral publicado por el comando de Evelyn Matthei, el diputado afirmó que “se lanzó un video demasiado rápido y se expuso el video definitivo con las imágenes que correspondían porque si estamos llamando a no polarizar (…) lo que no queremos es poner imágenes de las personas con las que tendremos que trabajar juntos en el Congreso”.

PURANOTICIA