Presidente de la UDI califica de "problemático" que republicanos se declaren más cercanos a libertarios que a Chile Vamos

El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, criticó la postura que asumió el Partido Republicano luego de que fracasara en el Senado la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau.

En particular, al líder del gremialismo le molestó que se dijera que republicanos se sentía más cercano al Partido Nacional Libertario que a Chile Vamos.

En entrevista con La Tercera, el diputado dijo que "esto nos tiene que llevar a una reflexión, porque finalmente esa frase, si uno la piensa, tiene un problema. Decir que uno se siente más cómodo con un partido que se declara de oposición que con los partidos que se declaran de Gobierno, no deja de ser una afirmación problemática”.

Y puso como ejemplo que “todos criticábamos mucho al Frente Amplio cuando salían a protestar a la calle durante el Gobierno del Presidente Boric. Les decíamos que no se puede tener un pie en la calle y un pie en el Gobierno. Bueno, acá hay un partido que se declaró de oposición (PNL), y el partido eje de Gobierno dice que se siente más cercano a ese partido que a los que apoyan al gobierno. Eso es problemático”.

“Yo creo que esa frase puede ser el punto inicial para una reflexión que sea un poco más profunda de cómo nos vamos a relacionar de aquí en adelante. Y para eso hay que partir de una definición”, agregó.

Ramírez aseguró que, de persistir esta postura, “la relación entre el Partido Republicano y los otros partidos de Gobierno va a ser más bien distante, fría. Yo no sé si eso alcanza para tener un Gobierno exitoso”.

“La UDI es un partido que hasta ahora se ha comportado de la manera más leal posible. Ha habido momentos difíciles del Gobierno, como en el tema del Mepco fueron los parlamentarios de la UDI los que salieron a defender al Gobierno”, señaló

En ese contexto se preguntó, “¿va a estar la UDI sola en esta empresa de defender al gobierno en los momentos difíciles? ¿O de poner la unidad por sobre las legítimas y evidentes diferencias que podamos tener?”.

“El domingo pasado, frente al tema de los indultos, yo defendí la posición del Gobierno. Llama la atención no que libertarios me critiquen, si ellos son oposición, llama la atención que algunos parlamentarios oficialistas me critiquen, eso es raro. Creo que aquí hay algo que no hemos conversado y algo que tenemos que ser capaces de resolver”, finalizó.

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