Presidente de la UDI afirmó que cumbre "Democracia Siempre" fue "ridícula" y "no sirve de nada a Chile "

El presidente de la UDI, diputado Guillermo Ramírez, fue especialmente crítico con la cumbre “Democracia Siempre”, que congregó en el país a varios presidentes de izquierda, al asegurar que el encuentro fue “ridículo” y que “no le sirve de nada a Chile”.

“Ellos necesitaban escribir en un papelito de que aquí la principal amenaza para la democracia es la extrema derecha pero la verdad es que a mí me parece insólito que esa sea la conclusión cuando tenemos ahí en ese panel a presidentes, por ejemplo, que no reconocieron los resultados electorales en Venezuela y no fueron capaces de llamar fraude a lo que ya ocurrió”, sentenció Ramírez en conversación con Radio Pauta.

“O sea, no reconocer el resultado de elecciones me parece mucho más grave para la democracia que un sector político determinado”, sostuvo el diputado.

"También me parece un descaro que esa sea la conclusión cuando Pedro Sánchez (primer ministro de España) tiene una cantidad de acusaciones de corrupción brutal y no se haga ninguna mención a la transparencia, la probidad y el combate contra la corrupción”, agregó.

Asimismo, el presidente de la UDI advirtió que más que ayudar al país, el encuentro puede traer consecuencias negativas: “Todo lo que ocurrió acá es ridículo, no le sirve de nada a Chile y puede terminar siendo al revés, un problema para Chile porque al ser nosotros anfitriones de un grupo de presidentes de izquierda, algunos de ellos muy radicales, nos pone por supuesto en el ojo de, en este caso, Estados Unidos”.

“Tenemos mucho que perder y muy poco que ganar y por lo tanto creo que el Presidente (Boric) no ha actuado como un Jefe de Estado”, afirmó.

En esta línea, y consultado sobre las próximas elecciones presidenciales en el país y el auge que han tenido las derechas más extremas, Ramírez apuntó que finalmente “los extremos pueden atentar contra la democracia cuando no están dispuestos a parlamentar, cuando no están dispuestos a discutir un tema y tratar de llegar a una solución que resuelva los problemas de las personas”.

En esto, fue tajante en señalar que en Chile “se perdió completamente el diálogo y la capacidad de llegar a acuerdos con la aparición del Frente Amplio. La aparición del Frente Amplio es lo que ha hecho es que seamos incapaces de progresar”.

Ante las próximas elecciones presidenciales por otra parte, afirmó que Evelyn Matthei aún tiene opciones. “Esto está tan abierto que cualquiera puede ganar”, señaló.

Consultado sobre el caso de una segunda vuelta en tanto, el timonel de la UDI indicó que si fuera entre Jeannette Jara y José Antonio Kast, “tendremos que definirlo como partido, pero mi posición personal es que, desde el minuto uno, debemos apoyar la candidatura de derecha”.

