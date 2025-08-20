Casi en 20% aumentaron los delitos ingresados a Fiscalía durante el primer semestre de 2025: 156.610 más que el año pasado

El Boletín Estadístico de la División de Estudios de la Fiscalía Nacional reveló un aumento de 19,6% en delitos (156.610 adicionales) durante el primer semestre del 2025, en comparación al mismo periodo de tiempo del 2024.

Los mayores incrementos se presentan en las categorías de "delitos de leyes especiales" con un 383,2% (141.055 adicionales). Aquí se consideran 102 tipos, entre los que destacan el uso malicioso de tarjetas, maltrato animal, ley de control de armas.

Otro delito que mostró un aumento es el de homicidios, con 21 más que el año pasado, es decir un 1,2%. Para el Ministerio Público este fenómeno se explica principalmente por el aumento en los delitos de "auxilio al suicidio", con un incremento de un 106,1% (35) y "parricidio" con un aumento de un 37,3% (12).

En detalle, hay registro de 1.809 homicidios, de los cuales 1.013 tienen un imputado conocido y 796 desconocido. En cuanto a Fiscalías, la que presenta mayor cantidad de este tipo de delitos es la Metropolitana Centro Norte, con 259.

Por otra parte, las principales disminuciones son los "homicidios simples" con 1% (equivalente a 13 casos) y el "homicidio calificado", que se reduce en un 15,4% (12 delitos).

