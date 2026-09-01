Presidente de la UDI afirma que "no hay nadie que defienda los 240 días" del estado de excepción planteado en reforma de seguridad

El diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, abordó la agenda de seguridad impulsada por el Gobierno y la discusión sobre la reforma constitucional.

En conversación con radio Duna, sostuvo que el Gobierno "está dejando en mano de los senadores de la Comisión de Constitución la posibilidad de que se pongan de acuerdo respecto al texto de la reforma constitucional".

"El acuerdo es necesario porque para apoyar la reforma se requieren 29 votos, y la verdad es que los parlamentarios oficialistas son 26, se requieren tres senadores de centro-izquierda que tomen la decisión de aprobar la reforma constitucional", subrayó.

El legislador afirmó que "esto no puedo atrasar toda la agenda contra el crimen organizado y contra el terrorismo, y por lo mismo, hay 20 proyectos de ley que van a estar con distintas urgencias, cuando termine la semana, 10 con urgencia inmediata y 10 con urgencia suma. Por lo tanto, la agenda de seguridad va a ir avanzando en paralelo".

En cuanto al nuevo estado de excepción propuesto por el Ejecutivo, Ramírez señaló que "hace falta en particular un estado de excepción que esté pensado para el crimen organizado y para el terrorismo, en el caso de que se tomen un lugar, por lo mismo los estados de excepción que existen no están para eso".

"Lo que si es modificable son las condiciones en los estados de excepción. Hoy día no hay nadie que defienda, ni siquiera el Gobierno, estos 240 días en que se pueda decretar un estado de excepción por el Presidente de la República sin que haya control alguno", agregó.

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