Presidente de la UDI aclara sobre pensiones que "no hay acuerdo, no hemos cedido ningún punto, ni medio punto a reparto"

El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, se refirió a sus declaraciones sobre la reforma de pensiones y aclaró su postura respecto a entregar 0,5% de las cotizaciones al sistema de reparto.

El diputado había mencionado en radio Agricultura que en la Cámara Baja, la bancada votó a "favor de un pequeño reparto que iguala las pensiones de hombres y mujeres y ese es el reparto que nosotros consideramos que es justo".

"De los 6 adicionales, alrededor de 0,5%. Eso se votó a favor en la Cámara de Diputados. Hemos dicho que estamos siempre de acuerdo con eso", subrayó.

Al respecto, en conversación con radio Universo, el timonel de la UDI dijo que “no hay ningún acuerdo, nosotros no hemos cedido ningún punto a reparto”.

"No sé si yo me habré expresado mal, siempre eso es posible o si aquí se trata de torcer los argumentos. Aquí no hay ningún acuerdo aún, nosotros no hemos cedido ningún punto, ni medio punto a reparto", agregó.

“Ayer usé la palabra reparto y debo reconocer que en este caso es imprecisa, equívoca, incluso si tú quieres es impropia”, admitió.

En ese sentido, argumentó que “aunque no tengamos todos un acuerdo de lo que significa reparto, al menos uno sabe que reparto encierra la noción que ahorros de los trabajadores de hoy van a gastarse en vez de ahorrase y eso no es lo que estamos proponiendo, porque se va a crear un fondo administrado por una entidad estatal”.

Además, manifestó que siempre ha dicho que el reparto “es un cáncer y no estamos dispuestos a introducirlo en el sistema” y que busca “una forma de compensar a las mujeres por una pensión menor que ellas reciben basado en su condición, lo que a nosotros nos parece injusto”.

