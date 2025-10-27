Presidente de la SNA advierte que las bandas de crimen organizado se han desplazado a las comunas rurales

El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker, se refirió a la nueva edición de Enagro 2025 que se llevará a cabo este lunes 27 de octubre.

En conversación con Agricultura, el exministro manifestó que “estamos muy contentos (…) tenemos un programa muy entretenido, hay mucho interés”.

Al ser consultado por los “dolores” del sector, el líder gremial apuntó a “la inseguridad rural” y señaló que han “visto cómo en las comunas rurales de Chile hemos tenido homicidios que nunca habíamos visto, robos de insumo, de tractores, de maquinarias, de equipos de riego, de transformadores (…) este mundo rural seguro que teníamos, no lo tenemos hoy día”.

“Tenemos 263 comunas rurales que están muy desprotegidas, porque la dotación de Carabineros, de PDI, de fiscales, se vino a las grandes ciudades”, afirmó.

En ese sentido, dijo que las “bandas de crimen organizado se han desplazado a las comunas rurales, han visto tierra fértil para delinquir, y creo que es uno de los principales problemas que tenemos hoy día en el agro”.

PURANOTICIA