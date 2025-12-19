Presidente de la SNA aclara que reunión con equipo de Kast "no tuvo nada que ver con el futuro gabinete"

El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker, explicó que su reunión con integrantes del equipo del presidente José Antonio Kast en “La Moneda Chica” obedeció a temas del gremio y no con negociaciones para el futuro gabinete.

“La reunión no tuvo nada que ver con el futuro gabinete. Los gremios de la CPC, todas sus ramas, nos hemos propuesto ser muy colaborativos con el próximo gobierno, entregando nuestras propuestas para la próxima administración y en eso consistió la reunión”, explicó a radio Agricultura.

La cita fue con Martín Arrau, explicó el líder de la SNA, “a quien conozco desde el ministerio, él era intendente. Fue una muy buena reunión. El 29 de enero nos volveremos a juntar con los gremios agrícolas para hacer una segunda propuesta, más resumida que la que se les entregó a los candidatos presidenciales, con ideas para que se puedan implementar en los primeros días del próximo gobierno”.

Uno de los puntos centrales fue la necesidad de convertir la infraestructura hídrica en un eje prioritario del próximo gobierno.

“Chile tiene un déficit de infraestructura hídrica muy grande”, recalcó Walker, quien instó a retomar obras como embalses y desaladoras. “No solo es agua para la agricultura, también para consumo humano, minería e industria”, agregó el dirigente gremial.

Y finalizó diciendo que “sería muy bonito que el próximo gobierno se ponga como meta, como gran legado, solucionar los temas de estabilidad de agua para los próximos años”.

PURANOTICIA