Presidente de la FREVS afirma que el partido "no ha perdido la legalidad", pero reconoce que "eso se resolverá en el Tricel"

El presidente de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), diputado Jaime Mulet, aseguró que el partido no perderá la legalidad tras los resultados de las elecciones de este domingo, al no alcanzar el umbral del 5% de los votos de la elección de diputados o elegir cuatro parlamentarios en al menos dos regiones distintas para no caer en la disolución.

El legislador, reelecto en Atacama, afirmó que la FRVS "no ha perdido la legalidad".

“La FRVS sacó dos diputados y un senador, pero tiene parlamentarios en ejercicio. Está en ejercicio el senador Esteban Velásquez, cuyo mandato termina el año 2023. De tal manera que cumple con la obligación legal de tener cuatro parlamentarios en ejercicio. Por eso no se ha extinguido”, explicó.

En todo caso, aclaró que el tema lo resolverá el Servel, "pero como somos precavidos presentamos hace meses ante el Tricel un requerimiento para mantener la interpretación de siempre, de que los senadores que siguen y no van a la reelección se cuentan".

"Eso se resolverá en el Tricel y las posibilidades de ganar son altísimas", enfatizó en reacción a las informaciones de que la FRVS está en riesgo de disolverse junto a otras colectividades que no lograron los votos suficientes para mantener su existencia legal.

Entre estas se cuentan Evópoli, Acción Humanista, Demócratas, Partido Radical, Amarillos, Partido Social Cristiano y el Partido Humanista.

