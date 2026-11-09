Presidente de la Democracia Cristiana confirma acusación constitucional contra ministro Fernando Rabat para esta semana

El presidente de la Democracia Cristiana (DC), Álvaro Ortiz, confirmó que la oposición presentará esta semana una acusación constitucional contra el ministro Fernando Rabat. Además, sostuvo que la iniciativa no responde a una disputa política, sino a las rebajas de condenas otorgadas a personas condenadas por delitos sexuales contra niños y niñas.

"Una acusación constitucional se tiene que hacer como corresponde, se tiene que trabajar de una manera adecuada", advirtió Ortiz en entrevista con Radio Cooperativa.

El timonel de la DC fue enfático al confirmar los plazos para la presentación del libelo: "¿Se va a presentar? Sí se va a presentar. ¿Cuándo? Esta semana", contó.

“De hecho, en unos minutos más tenemos la reunión de coordinación de partidos de oposición, como todos los lunes en la mañana y vamos a conocer ya esos detalles con mayor claridad", añadió el diputado.

En esa línea, aseguró que “esto no es algo en contra del presidente. Yo no sé si más del 90 por ciento de los chilenos nos habíamos puesto de acuerdo para decir 'todos estamos en contra'. Esto obedece a algo tan sensible como recordar a la familia y a las víctimas una violación de un niño o una niña”.

Finalmente, el parlamentario insistió en que la acción no tiene un trasfondo político y apuntó directamente a las consecuencias de las decisiones judiciales cuestionadas: “Esto no es una acusación constitucional por un tema político, por algo que se hizo en un ministerio, no, estamos hablando de rebajas de condenas a personas que les fregaron, les jodieron la vida, a niños y niñas de nuestro país", finalizó.

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