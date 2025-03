Presidente de la DC plantea que "hay que ganar el centro" para derrotar a Matthei, Kast y Kaiser

El timonel de Democracia Cristiana (DC), Alberto Undurraga, abordó los lineamientos de su candidatura presidencial de cara a las próximas elecciones.

En conversación con Infinita, el diputado manifestó que “Chile requiere propuestas que sean audaces y centradas, y no propuestas que estén en los extremos. Nosotros estamos haciendo un planteamiento para recuperar el centro”.

El presidente de la DC sostuvo que “para ganarle a Matthei, Kast y Kaiser, hay que ganar el centro, no se gana con la izquierda, sino con mucha gente que, no se siente y no apoya al Gobierno, que considera que los extremos no son buenos, pero que no quiere votar por Matthei, Kast y Kaiser”.

“Si uno quiere de verdad recuperar el centro, si uno quiere de verdad ganarle a Matthei, Kast y Kaiser, no se hace en un esquema de continuidad del Gobierno. Querer la continuidad del gobierno es querer perder. La gente sí estaría dispuesta a votar por una propuesta distinta, que es lo que estamos construyendo”, expresó.

Por otro lado, Undurraga comentó sobre el nuevo Ministerio de Seguridad y planteó que la primera tarea debiera ser “aprobar la Ley de Infraestructura Crítica y poder tener militares cuidando la infraestructura en todo el país, y después hablamos de los resultados”.

