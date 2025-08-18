Presidente de la DC dice que la eventual candidatura de Jadue "tiene repercusiones que el PC debe calibrar"

El presidente de la Democracia Cristiana (DC), Francisco Huenchumilla, se refirió a la eventual candidatura a diputado del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, quien se encuentra acusado por delitos de fraude al fisco reiterado, estafa, cohecho y delito concursal.

En conversación con CNN Chile Radio, el senador afirmó que esta situación “evidentemente tiene repercusiones y esas repercusiones tiene que calibrarlas” el Partido Comunista (PC).

“Una cosa que se conversa en las coaliciones es que cada partido debe resolver sus temas (…). Yo no aceptaría que algún partido de la coalición se entrara a la DC y empezara a vetar mis candidatos”, indicó.

El timonel de la DC dijo su “opinión política es que yo soy respetuoso del Partido Comunista, que en este caso está en esta coalición. No me voy a meter yo en lo que decida el Partido Comunista, y tampoco voy a aceptar que alguien se meta en las cosas mías”.

Asimismo, señaló que “si nosotros empezamos a decir ‘en virtud de esto yo voy a empezar a opinar’ y vamos a empezar a opinar unos contra otros, creo que sería un error político”.

“Pesan un conjunto de elementos cuando el dirigente político tiene que opinar, entre los cuales está la prudencia, el no inmiscuirse en un tema que lo único que puede sacar son beneficios negativos”, manifestó.

PURANOTICIA