Presidente de la CPC por fallida instalación de Sinovac: "Eso pasa cuando no somos capaces de dar certezas jurídicas a la inversión"

El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Ricardo Mewes, abordó la decisión de la farmacéutica china Sinovac de no instalar un centro de innovación y desarrollo en Antofagasta, además de pausar el proyecto que crearía una planta para producción de vacunas en la comuna de Quilicura, región Metropolitana.

En el Encuentro Nacional del Agro (Enagro) 2023 realizado este miércoles indicó que "los inversionistas en general van a ver dónde sus proyectos tienen mayor rentabilidad. Y sin haber conversado hoy día con la compañía, yo debo suponer que ellos están evaluando la rentabilidad del proyecto, que es la condición habilitante para instalarse en algún país".

"Me imagino que deben haber evaluado que no es rentable y por eso están viendo alternativas, y eso es lo que pasa con todos los capitales cuando no somos capaces de dar certezas jurídicas para la inversión", sumó.

El líder del gran empresariado sostuvo que "muchas veces parte de la evaluación que hacen las compañías para instalarse en uno u otro país, tiene también que ver con las facilidades que otorgan los gobiernos para eso. Y por lo tanto será materia de la evaluación que hacen, de quedarse acá o no quedarse acá".

Consultado por el proceso constitucional, aseveró que "lo que hemos conversado en la CPC y donde estamos absolutamente de acuerdo tiene que ver con que este proceso debe cerrarse. Y debe cerrarse porque da estabilidad, da certeza jurídica y nos va a permitir ir generando inversión".

"Para nosotros efectivamente están bien resueltos los temas económicos, no siendo una constitución empresarial ni nada que se le parezca, sino que esos elementos están resueltos y unánimemente resueltos", acotó Mewes.

