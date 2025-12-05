Presidente de la Corte Suprema en medio de crisis en el Poder Judicial llamó a "hacer lo correcto, incluso cuando nadie mira"

El presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, encabezó una nueva ceremonia de juramento en el Palacio de Tribunales, instancia en la que 150 nuevos postulantes recibieron su título de abogados y abogadas.

En su mensaje a los nuevos profesionales, la autoridad vinculó la solemnidad del acto con la próxima conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción, instaurado por las Naciones Unidas para el 9 de diciembre, en medio de la crisis que vive el Poder Judicial.

Durante su alocución, el ministro enfatizó que la investidura legal conlleva poder y responsabilidad, exigiendo un firme respeto a los deberes éticos. En ese contexto, reflexionó sobre el impacto nocivo de la falta de probidad en la sociedad.

“La corrupción es una amenaza al Estado de Derecho, ya que cuando se vulnera la honradez y se actúa con opacidad se ataca el corazón de la función pública y se perjudica a toda la comunidad, pues opera como una sombra que distorsiona la justicia, pervierte la democracia y genera perjuicios que soportan, casi siempre, los más vulnerables”, señaló.

Asimismo, la autoridad recordó que la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción ha cumplido veinte años, destacando que los nuevos profesionales son la primera generación formada plenamente bajo ese estándar internacional. Por ello, hizo un llamado a no ver la lucha contra este flagelo como un acto heroico lejano, sino como una práctica diaria. “El combate contra la corrupción no es tarea de héroes ni de figuras solitarias (…). Más importante que eso, es actuar con honestidad en los espacios cotidianos. En cada contrato, expediente, función pública o privada. Hacer lo correcto, incluso cuando nadie mira”, recalcó.

Finalmente, el presidente Ricardo Blanco exhortó a los nuevos postulantes que recibieron su título de abogados y abogadas, a trabajar con denuedo para construir un país más justo y transparente, recordando que los abogados tienen un rol preponderante como custodios del orden jurídico y garantes de la legalidad.

