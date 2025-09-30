Presidente de la Cámara teme que "los cálculos una vez más se hayan sacado mal" para el Presupuesto 2026

El presidente de la Cámara de Diputados, José Miguel Castro, se refirió al escenario político previo a la tramitación de la Ley de Presupuestos 2026.

En conversación con Tele13 Radio, el parlamentario manifestó que “hay una lupa grande que estamos ahora sacando. Hay muchos técnicos que están con nosotros trabajando, porque tenemos mucho miedo, mucho miedo en que lo más importante de un presupuesto, tanto como cuánto se gasta, es cuánto ingresa”.

“Nosotros vemos que los cálculos de ingresos han sido malos, y que también se podría estar dando, y se está dando en algunas cosas, ya veíamos lo que pasó con el Minvu, con todas estas platas que estaban al debe hacia constructoras y compras de terreno, lo que se está haciendo es, en el fondo, y tenemos el gran miedo que se pateen hacia adelante las deudas que se tengan”, añadió.

El presidente de la Cámara mencionó que “este es un presupuesto que se va a sacar y se va a poder ejecutar por este Gobierno en base a 3 meses, va a ser el próximo Gobierno quien va a ejecutar este presupuesto”.

“Estamos con mucho miedo de que los cálculos una vez más se hayan sacado mal. Y eso, la verdad es que, a nosotros, claro, nos preocupa porque lo vemos en términos técnicos, pero a quien le pega es a la gente”, precisó.

