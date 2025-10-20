Presidente de la Cámara se mostró dispuesto a una sesión especial por ley corta ante error en cobros de luz

Luego de que el biministro de Economía y Energía, Álvaro García, planteara la posibilidad de una ley corta para adelantar la compensación en las cuentas de la luz -tras el error de cálculo que provocó alzas- el presidente de la Cámara de Diputados, José Miguel Castro (RN), se mostró dispuesto a estudiar la idea.

El secretario de Estado declaró en radio Universo que “si hubiera un acuerdo transversal de procesar esto muy rápido, se podría considerar, pero la experiencia nos indica que es muy difícil”.

También expresó estar “abierto al diálogo y a recibir buenas ideas. Lo importante es el acuerdo transversal. Si todas las bancadas se pusieran de acuerdo en un trámite expedito, yo estaría dispuesto a considerarlo”.

En respuesta, Castro afirmó: “Si es necesario hacer una sesión especial, obviamente la vamos a hacer. La oposición en el sentido no va a quedar fuera de una discusión así. Aquí no hay defensa ni para el Gobierno, ni para la SEC, ni para las empresas. Aquí a quien debemos defender y devolverle rápidamente los recursos son los ciudadanos y todo el país”.

El presidente de la Cámara agregó que se garantizarán todas las instancias necesarias: “Daremos toda la garantía de sesiones especiales, investigadoras e interpelaciones que se puedan hacer”. Y llamó al Gobierno a presentar una ley con urgencia: “No es justo que se sigan pagando o se pierdan intereses de esta plata que cada vez vale menos sin que nosotros respondamos rápidamente”.

Castro cerró reiterando su disposición: “Yo obviamente tomaré el guante y si es necesario hacer una sesión especial, también se va a hacer”. Además, pidió claridad sobre el rol de la Superintendencia: “Necesitamos saber cuáles son las acciones que va a tener también la SEC con respecto a las empresas que, obviamente, deberían haberse dado cuenta o creo yo se dieron cuenta de lo que estaba pasando”.

